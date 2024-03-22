ФСБ назвала предварительное число погибших в результате теракта в Подмосковье

Продолжение: В Калининградской области объявлен траур по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»
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В результате теракта в развлекательном комплексе Crocus City Hall, по предварительным данным, погибли 40 человек, пострадали более 100. Об этом «Интерфаксу» сообщили в ФСБ.

Спецслужбы проводят оперативно-разыскные действия, также предпринимаются все возможные меры для оперативной помощи пострадавшим.

Напомним, в пятницу вечером произошло вооруженное нападение на концертный зал Crocus City Hall в Красногорске, где должен был состояться концерт группы «Пикник». В здании также произошло как минимум два взрыва. СКР возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким людей, погибших сегодня в ТЦ „Крокус Сити Холл“. Скорбим вместе с вами. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — написал в своем телеграм-канале губернатор Калининградской области Антон Алиханов..


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