ФСБ назвала предварительное число погибших в результате теракта в Подмосковье

В результате теракта в развлекательном комплексе Crocus City Hall, по предварительным данным, погибли 40 человек, пострадали более 100. Об этом «Интерфаксу» сообщили в ФСБ.

Спецслужбы проводят оперативно-разыскные действия, также предпринимаются все возможные меры для оперативной помощи пострадавшим.

Напомним, в пятницу вечером произошло вооруженное нападение на концертный зал Crocus City Hall в Красногорске, где должен был состояться концерт группы «Пикник». В здании также произошло как минимум два взрыва. СКР возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким людей, погибших сегодня в ТЦ „Крокус Сити Холл“. Скорбим вместе с вами. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — написал в своем телеграм-канале губернатор Калининградской области Антон Алиханов..

