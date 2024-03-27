СК: после теракта в «Крокусе» поступило 143 заявления о пропавших без вести

После теракта в «Крокус Сити Холле» в Следственный комитет поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.



«В Следственный комитет РФ поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате террористического акта. На данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет», — сообщили в СКР.

В ведомстве отметили, что в целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы. «Следствие анализирует использование обвиняемыми сети Интернет для планирования и совершения преступления. Изучается информация, изъятая с различных технических устройств, находившихся в пользовании террористов», — добавили в Следственном комитете.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» в здание ворвались вооруженные люди, открыли огонь по находившимся внутри людям, подожгли помещение и скрылись. СКР расследует уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ). Четверо подозреваемых в нападении и семеро их пособников были задержаны 23 марта.