Жителю области грозит срок за ДТП с двумя погибшими врачами Черняховской ЦРБ

В Черняховске перед судом предстанет водитель, совершивший в декабре прошлого года ДТП с двумя погибшими женщинами. 56-летний житель Гурьевского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 15 декабря на автодороге «Калининград-Черняховск-Нестеров-граница с Литовской республикой». Обвиняемый, управляя грузовым автомобилем МАН, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Шевроле». В результате ДТП погибли 34-летняя водитель и ее 64-летняя мать, врачи Черняховской центральной районной больницы. Находившейся в автокресле 4-летней дочери погибшей был причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в суд. Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.