Жителю области грозит срок за ДТП с двумя погибшими врачами Черняховской ЦРБ

Все новости по теме: ДТП

В Черняховске перед судом предстанет водитель, совершивший в декабре прошлого года ДТП с двумя погибшими женщинами. 56-летний житель Гурьевского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 15 декабря на автодороге «Калининград-Черняховск-Нестеров-граница с Литовской республикой». Обвиняемый, управляя грузовым автомобилем МАН, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Шевроле». В результате ДТП погибли 34-летняя водитель и ее 64-летняя мать, врачи Черняховской центральной районной больницы. Находившейся в автокресле 4-летней дочери погибшей был причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в суд. Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter