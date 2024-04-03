Подозреваемого в причастности к ЧП с поездом задержали по статье «Терроризм»

За причастность к инциденту с поездом Советск-Калининград, который частично сошел накануне с рельсов из-за газового баллона, задержан 20-летний житель пос. Константиновка. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм», сообщил начальник пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.



«В результате проведенных территориальными управлениями ФСБ и МВД России, а также Западным линейным управлением МВД России на транспорте оперативно-розыскных мероприятий вчера вечером был задержан по подозрению в причастности к инциденту с поездом Советск — Калининград 20-летний житель поселка Константиновка, — сообщил Дмитрий Лысков. — В настоящий момент он сознался в содеянном. С ним ведутся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ „Терроризм“».

Напомним, в районе Гурьевска утром во вторник, 2 апреля, частично сошел с рельсов дизельный пассажирский поезд. ЧП произошло на перегоне между Константиновкой и Гурьевском около 8:20. Поезд наехал на бытовой газовый баллон, который лежал на путях. В результате произошел сход с рельсов первой колесной пары по ходу движения. Всего в поезде было 207 человек, никто из них не пострадал. Людей вывезли автобусами.