20-летнего подозреваемого в покушении на теракт на ж/д путях заключили под стражу

20-летний житель пос. Константиновка, подозреваемый в покушении на террористический акт на железной дороге, заключен под стражу по ходатайству следователя. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, утром 2 апреля подозреваемый разместил в рельсовую колею железнодорожного пути перегона «Полесск-Гурьевск» газовый баллон объемом 50 литров, замаскировав его сорванной травой. В 8.40 часов пассажирский рельсобус, следовавший из Советска в Калининград совершил наезд на баллон. В результате произошел аварийный сход колесной пары головного вагона рельсобуса.

В обоснование заявленного ходатайства следователь указал, что К. подозревается в покушении на совершение особо тяжкого преступления, нигде не работает, в связи с чем, находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью и скрыться от органов предварительного следствия и суда. В свою очередь подозреваемый и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Постановлением Московского районного суда в отношении подозреваемого К. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца — до 3 июня. Постановление суда не вступило в законную силу.