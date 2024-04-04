В ГИБДД уточнили подробности смертельного ДТП на Мамоновском шоссе (видео)

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В ГИБДД уточнили подробности смертельной аварии на Мамоновском шоссе и возраст погибших. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Авария случилась в четверг, 4 апреля, в 9 часов 50 минут на Мамоновском шоссе, 12 А, в Калининграде. Водитель «Фольксвагена Гольф» допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Рено» под управлением 47-летнего водителя. После столкновения легковушку отбросило на придорожное дерево слева по ходу движения. В результате ДТП погибли 18-летний и двое 17-летних юношей, находившихся в «Фольксвагене».

В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы сотрудники Госавтоинспекции и сотрудники следственно-оперативной группы полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование находится на контроле прокуратуры.

Видео пресс-службы региональной ГИБДД

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