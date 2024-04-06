В больницу с отравлением обратились 20 строителей дублера двухъярусного моста

В больницу с отравлением обратились 20 строителей дублера двухъярусного моста
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Продуктовая безопасность

В Калининграде 20 строителей ООО «СК «Мостотрест» (компания занимается строительством дублеров двухъярусного моста) обратились в больницу с симптомами кишечной инфекции. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, 11 из них госпитализированы в инфекционный стационар.

«По результатам лабораторного обследования у заболевших обнаружен норовирус, — рассказали в пресс-службе санитарного ведомства. — При проведении расследования, в столовой, где питались заболевшие, выявлены многочисленные грубые нарушения, которые могли послужить причиной возникновения заболевания. Снято с реализации более 30 килограммов просроченной и обезличенной (без маркировки и документов) продукции».

Для лабораторного исследования были отобраны пробы пищи, воды, смывов, на носительство патогенов обследованы сотрудники столовой. Материал находится в работе.

«В отношении индивидуального предпринимателя-организатора питания начата внеплановая проверка, наложен временный запрет деятельности до решения суда, — добавили в Роспотребнадзоре. — В адрес индивидуального предпринимателя, руководства строительной организации выданы предписания о проведении противоэпидемических мероприятий. Эпидемиологическое расследование продолжается».

Официальный представитель компании «СК «Мостотрест» сообщил «Новому Калининграду», что на текущий момент не может сообщить больше, чем Роспотребнадзор.

«Основная информация у Роспотребнадзора. Если будут подробности, мы обязательно сообщим, пока данных не хватает», — сообщил собеседник.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter