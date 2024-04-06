В больницу с отравлением обратились 20 строителей дублера двухъярусного моста

В Калининграде 20 строителей ООО «СК «Мостотрест» (компания занимается строительством дублеров двухъярусного моста) обратились в больницу с симптомами кишечной инфекции. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, 11 из них госпитализированы в инфекционный стационар.



«По результатам лабораторного обследования у заболевших обнаружен норовирус, — рассказали в пресс-службе санитарного ведомства. — При проведении расследования, в столовой, где питались заболевшие, выявлены многочисленные грубые нарушения, которые могли послужить причиной возникновения заболевания. Снято с реализации более 30 килограммов просроченной и обезличенной (без маркировки и документов) продукции».

Для лабораторного исследования были отобраны пробы пищи, воды, смывов, на носительство патогенов обследованы сотрудники столовой. Материал находится в работе.

«В отношении индивидуального предпринимателя-организатора питания начата внеплановая проверка, наложен временный запрет деятельности до решения суда, — добавили в Роспотребнадзоре. — В адрес индивидуального предпринимателя, руководства строительной организации выданы предписания о проведении противоэпидемических мероприятий. Эпидемиологическое расследование продолжается».

Официальный представитель компании «СК «Мостотрест» сообщил «Новому Калининграду», что на текущий момент не может сообщить больше, чем Роспотребнадзор.

«Основная информация у Роспотребнадзора. Если будут подробности, мы обязательно сообщим, пока данных не хватает», — сообщил собеседник.