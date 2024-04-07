СК проводит доследственную проверку по информации об отравлении 20 строителей

Региональное управление СК РФ проводит доследственную проверку по информации об отравлении 20 строителей дублёра двухъярусного моста. В столовой, где питались заболевшие, выявлены многочисленные нарушения, которые могли послужить причиной заболевания, сообщает Telegram-канал ведомства.



«В ходе проверки выполняется полный комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение», — говорится в сообщении.

20 строителей ООО «СК «Мостотрест» (компания занимается строительством дублёров двухъярусного моста) обратились в больницу с симптомами кишечной инфекции 6 апреля. 11 из них госпитализированы в инфекционный стационар. По результатам лабораторного обследования у заболевших обнаружен норовирус.

Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в столовой, где питались рабочие, более 30 кг просроченной и немаркированной продукции. В отношении ИП, организовавшего питание, проводится внеплановая проверка, наложен временный запрет деятельности до решения суда.