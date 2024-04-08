Прокуратура требует компенсацию для ребенка, пострадавшего на десятом форту

Прокуратура в суде защищает права ребенка, получившего травму на территории форта № 10. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что в марте 2023 года 13-летний мальчик вместе со сверстниками свободно прошел на территорию форта № 10 «Канитц» в поселке Дорожное Гурьевского района. В одном из помещений ребенок упал и получил травму головы и переломы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Как выяснили в прокуратуре, Форт № 10, помещения которого представляют угрозу для безопасности граждан, находится в региональной собственности, однако уполномоченным органом своевременно не приняты меры по ограничению доступа к объекту. Директору Агентства по имуществу Калининградской области внесено представление, а в суд направлено исковое заявление в интересах ребенка о взыскании компенсации морального вреда. В настоящее время оно находится на рассмотрении.