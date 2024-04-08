В КЖД оценили последствия обрушения путепровода в Вязьме для калининградцев

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В КЖД прокомментировали ситуацию с рухнувшим мостом в Смоленской области. Ситуацию оценил начальник отдела корпоративных коммуникаций Александр Першин.

«Нужно понимать, что грузопотоки в регион диверсифицированы, часть из них идет по ж/д линии в Усть-Лугу — Балтийск, часть по традиционному сухопутному маршруту. Московский узел настолько универсальный, что позволяет обойти этот участок, где произошла чрезвычайная ситуация, и мы не видим рисков, что будут задерживаться грузы на Калининград. Насчет пассажирского транзита: сейчас все зависит от скорости расчистки путей. Мы не исключаем разового отклонения от графика движения поездов», — сообщил Першин, подчеркнув, что пассажиры будут проинформированы в случае изменения графика.

Руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков в свою очередь, уточнил, что возобновление движения пассажирских поездов по ветке зависит от скорости разбора завалов. Его ориентировочные сроки, по словам Дмитрия Лыскова, не известны. 

Напомним, в Вязьме Смоленской области из-за обрушения Панинского путепровода остановлено движение поездов по участку Москва—Минск. Во время обрушения погибла женщина и пять человек пострадали (по путепроводу проезжали два автомобиля: легковой и грузовой). Среди пострадавших один ребенок. Четверо госпитализированных — в состоянии средней степени тяжести.

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