В Вильнюсе задержали подозреваемого в попытках поджога посольства РФ

В Вильнюсе задержали мужчину по делу о двух нападениях на российское посольство в Литве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на BNS и Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда.

«В связи с этими нападениями задержан мужчина 1974 года рождения, известный полиции. Представитель по связям с общественностью литовской Генпрокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене уточнила агентству BNS, что это гражданин Литвы», — отмечает «Интерфакс». Задержанного направили в Следственный изолятор Главного комиссариата полиции Вильнюса.

Ранее в полиции сообщали, что бутылки с зажигательной смесью бросали на территорию посольства РФ в ночь на 7 и на 8 апреля. Во втором случае бутылка загорелась и повредила стену здания. Размер ущерба устанавливается. Проводится досудебное расследование о порче имущества опасным для общества способом.

Как отмечает BNS, подобные преступления в Литве наказываются штрафом, ограничением свободы, арестом или лишением свободы на срок до пяти лет.