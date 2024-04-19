В Гурьевске экс-начальника отдела госучреждения подозревают в служебном подлоге

Гурьевским межрайонным следственным отделом регионального СК возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего бывшего сотрудника государственного учреждения, подозреваемого в служебном подлоге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 292 УК РФ принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных региональным УФСБ.

По версии следствия, мужчина, с ноября 2011 года до февраля 2024-го занимая должность начальника отдела эксплуатации одного из госучреждений области, вносил ложные сведения в табели учета использования рабочего времени и расчета заработной платы за период с 1 ноября 2013 года по 6 февраля 2024 года о якобы отработанных часах фиктивно трудоустроенных лиц на вакантные должности уборщика отдела. При этом фактически обязанности по данной ставке выполнялись иными лицами. Таким образом фигурант искажал действительное положение, демонстрируя отсутствие вакансий по должности уборщика в своем отделе.

По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств расследуемого преступления и на закрепление доказательной базы.