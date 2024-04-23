СК передал в суд дело по обвинению в мошенничестве экс-президента «Балтики»

Региональное управление Следственного комитета завершило расследование дела по обвинению 62-летнего бывшего президента футбольного клуба «Балтика» Дмитрия Чепеля в покушении на мошенничество. По версии следствия, он выступал как посредник при передаче взятки. О завершении работы сообщает пресс-служба управления.
Как считает следствие, обвиняемый сообщил знакомому 33-летнему калининградцу о якобы имеющейся возможности обеспечить передачу в аренду двух земельных участков под строительство гостиничного комплекса в Янтарном. Он просил 30 млн рублей, которые якобы должен был передать некому чиновнику из местной администрации, но «в действительности планировал оставить эти денежные средства себе», отметили в СК.
Собеседник обвиняемого нашел заинтересованного в аренде земли человека, после этого передал часть суммы — 10 млн рублей — обвиняемому. Однако последний был задержан сотрудниками УФСБ России по Калининградской области.
Расследованием занимался отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) регионального СУ СК России. Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
На стадии предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину. Он был задержан в начале января и все это время находится в СИЗО. О том, что это именно Дмитрий Чепель, «Новому Калининграду» сообщил источник в правоохранительных органах. Обвинительное заключение утверждено прокурором Калининградской области и передано в суд.
«Дима, хватит мутить!»: чем известен задержанный за взятку экс-президент «Балтики»Чепель покинул «Балтику» в 2004 году, это было связано с обвинениями в организации договорного матча. В 2007 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту заключения четырех неликвидных трансфертных контрактов: следователи считали, что тем самым был причинен имущественный ущерб. Вскоре дело закрыли за недостатком доказательств. После ухода из клуба Дмитрий Чепель возглавлял Калининградскую областную федерацию футбола, которую покинул тоже со скандалом после протестов болельщиков.