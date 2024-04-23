СК передал в суд дело по обвинению в мошенничестве экс-президента «Балтики»

Региональное управление Следственного комитета завершило расследование дела по обвинению 62-летнего бывшего президента футбольного клуба «Балтика» Дмитрия Чепеля в покушении на мошенничество. По версии следствия, он выступал как посредник при передаче взятки. О завершении работы сообщает пресс-служба управления.



Как считает следствие, обвиняемый сообщил знакомому 33-летнему калининградцу о якобы имеющейся возможности обеспечить передачу в аренду двух земельных участков под строительство гостиничного комплекса в Янтарном. Он просил 30 млн рублей, которые якобы должен был передать некому чиновнику из местной администрации, но «в действительности планировал оставить эти денежные средства себе», отметили в СК.

Собеседник обвиняемого нашел заинтересованного в аренде земли человека, после этого передал часть суммы — 10 млн рублей — обвиняемому. Однако последний был задержан сотрудниками УФСБ России по Калининградской области.

Расследованием занимался отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) регионального СУ СК России. Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

На стадии предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину. Он был задержан в начале января и все это время находится в СИЗО. О том, что это именно Дмитрий Чепель, «Новому Калининграду» сообщил источник в правоохранительных органах. Обвинительное заключение утверждено прокурором Калининградской области и передано в суд.

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