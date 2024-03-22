Экс-президенту «Балтики» Чепелю не удалось обжаловать продление срока в СИЗО

Бывший президент футбольного клуба «Балтика» Дмитрий Чепель, задержанный по делу о посредничестве при крупной взятке за землю в Янтарном, не смог обжаловать продление срока в СИЗО. Областной суд оставил решение первой инстанции без изменений, указано в судебной картотеке.

Чепель был задержан в начале января 2024 года, его обвиняют по части 4 статьи 291.1 УК РФ. Изначально экс-президента «Балтики» заключили под стражу до 29 февраля, обжаловать решение суда ему не удалось. В марте суд продлил срок содержания Чепеля под стражей на два месяца — до 29 апреля. Как сообщалось ранее, второго подозреваемого в посредничестве при передаче взятки оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, мужчины должны были передать 30 млн рублей одному из чиновников администрации Янтарного. За эти деньги они обещали содействие в выделении в аренду двух участков под строительство гостиничного комплекса. Вместе с тем в администрации Янтарного опровергли причастность чиновников к распределению земель под отели. В ответ на запрос «Нового Калининграда» там заявили, что у злоумышленников не было возможности способствовать кому-либо в выделении участков.