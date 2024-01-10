«Дима, хватит мутить!»: чем известен задержанный за взятку экс-президент «Балтики»

В среду, 10 января, Следственный комитет сообщил о задержании двоих калининградцев по обвинению в посредничестве при крупной взятке. Одним из них, по данным источника «Нового Калининграда», оказался бывший топ-менеджер ФК «Балтика» Дмитрий Чепель. В начале двухтысячных, будучи на посту директора калининградского футбольного клуба, он находился в центре громкого скандала, попавшего не только в федеральные СМИ, но и на страницы влиятельной британской газеты The Times. На счету Чепеля — два уголовных дела и два призыва к его отставке. Вспоминаем, чем известен задержанный.



«Давай я тебе тысяч 60 дам...» — с таким заголовком в калининградском издании «Новые колеса» в 2004 году вышла расшифровка телефонных разговоров якобы директора ФК «Балтика» Дмитрия Чепеля с руководителем клуба «Черноморец» из Новороссийска. Основатель СМИ — на тот момент депутат облдумы Игорь Рудников — впоследствии направил в прокуратуру аудиозаписи обнародованных бесед. В своем запросе в надзорное ведомство он потребовал провести проверку и в случае подтверждения фактов возбудить уголовное дело о подкупе участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований.

«Записи поступили в редакцию и ко мне, как депутату, в приемную депутата по почте. Я прослушал их внимательно, проверил достоверность их различными способами, убедился в том, что это подлинная запись, это не монтаж, это не фальшивка», — заявил тогда Рудников.

В телефонных разговорах, которые якобы вел директор «Балтики», речь шла о купле-продаже матчей первого дивизиона Чемпионата России по футболу. Сам Чепель назвал записи «грязной фальшивкой» и подал заявление в правоохранительные органы по поводу вторжения в частную жизнь. Руководство новороссийского клуба, однако, подтвердило, что «подобные предложения» поступали, но «были категорически отвергнуты».

Эта история получила широкий резонанс и попала в федеральные и даже зарубежные СМИ, в частности — британскую газету The Times, в которой вышла статья под заголовком «Записи разоблачают взяточничество в российском футболе». Спустя около месяца Дмитрий Чепель подал в отставку. Уголовное дело по факту попытки подкупа игроков «Черноморца» возбуждать не стали.

Чепель был директором «Балтики» в 2002-2004 годах, до этого он несколько лет занимал пост президента клуба. В своей футбольной карьере играл за «Балтику», «Кубань» из родного Краснодарского края, несколько лет выступал за границей: в Литве, Польше и Германии. После отставки с поста директора калининградского клуба Чепель оставался председателем областной федерации футбола. Но и в этой должности он периодически привлекал к себе внимание правоохранительных органов и СМИ. Так, например, в 2006 году депутат областной Думы Михаил Дударев обвинил экс-директора «Балтики» в присвоении 30 миллионов бюджетных рублей. В 2008-м на заседание, где должен был обсуждаться годовой отчет областной федерации футбола, отказались пускать журналиста ГТРК «Калининград» Павла Будникова. Четверо охранников сбили корреспондента с ног, когда он пытался попасть в зал. Дмитрий Чепель наблюдал за происходящим через открытую дверь.





За несколько месяцев до этого инцидента стало известно, что в отношении Чепеля возбуждено уголовное дело о причинении крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Экс-директора «Балтики» подозревали в заключении четырех заведомо неликвидных трансфертных контрактов на сумму 850 тысяч долларов. Следствие утверждало, что он взял из бюджета Калининграда деньги за так и не состоявшийся переход футболистов из московского «Спартака». Впоследствии дело прекратили. Как писало информагентство Regnum со ссылкой на областную федерацию футбола, правоохранители не нашли доказательств, «подтверждающих наличие преступного умысла».

Дмитрий Чепель возглавлял областную федерацию футбола до 2017 года. Он оставил эту должность после того, как болельщики вышли на пикет в Южном парке и потребовали его отставки. На плакатах содержались в числе прочих лозунги «Дима, хватит мутить!» и «Чепель! Вон из местного футбола!». Впрочем, это было не первым требованием к бывшему топ-менеджеру «Балтики» об отставке. В 2004 году, еще до скандала с обнародованными телефонными разговорами, болельщики клуба обратились с открытым письмом к мэру Калининграда Юрию Савенко. В нем они требовали снять Чепеля с поста директора ФК «Балтика». «Команду постоянно лихорадит, ежегодно сотрясают громкие скандалы, стадион и база ветшают и практически не ремонтируются, имидж команды в глазах российских футбольных специалистов упал невыносимо низко», — говорилось в письме.

Сейчас Чепель обвиняется в посредничестве при передаче взятки. По версии следствия, деньги в сумме 30 млн рублей предназначались одному из чиновников администрации Янтарного за содействие в выделении в аренду двух участков под строительство гостиничного комплекса. Экс-президента областной федерации футбола заключили под стражу, второй задержанный находится под подпиской о невыезде. В администрации Янтарного в ответ на запрос «Нового Калининграда» заявили, что у злоумышленников не было возможности способствовать кому-либо в выделении земли.

Текст: Елена Калугина. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград; снимок с пикета был предоставлен в 2017 году участниками акции