Калининградского стоматолога подозревают в присвоении 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, совершённое в особо крупном размере», в отношении генерального директора стоматологической клиники. Как установили оперативники ОЭБиПК, 48-летний мужчина присвоил свыше 1 млн рублей.

«По данным полицейских, в период с мая 2017 по май 2023 г. подозреваемый, который также работал врачом-стоматологом, не вносил полученные от клиентов денежные средства в кассу возглавляемого им общества с ограниченной ответственностью. Указанную сумму он потратил на собственные нужды», — сообщили в УМВД.

Там также отметили, что злоумышленник пообещал добровольно возместить нанесённый им ущерб.

Калининградский пристав записался на прием к стоматологу, чтобы взыскать с него штраф за езду в нетрезвом виде.