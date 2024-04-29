СК передает в суд дело начальника отдела Калининградской областной таможни

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Калининградской областной таможни. Как сообщает пресс-служба ведомства, экс-таможенника обвиняют в получении взятки в крупном размере п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

«По версии следствия, с ноября 2022 по март 2023 гг. обвиняемый на систематической основе через посредников получал взятки от индивидуального предпринимателя взамен на непринятие должных мер по контролю за ввозом и оборотом товаров, реализуемых индивидуальным предпринимателем в двух сетевых магазинах. По данным следствия, общая сумма взятки составила 180 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы СК. В ближайшее время дело должно быть передано в суд.

Год назад СК также сообщал об уголовном деле, возбужденном в отношении предпринимателя, ввозившего товары. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

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