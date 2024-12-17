В Калининграде экс-сотрудника таможни признали виновным во взяточничестве

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В Калининграде вынесен обвинительный приговор бывшему начальнику отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Калининградской областной таможни. Экс-таможенник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов совместных оперативно-розыскных мероприятий регионального УФСБ и службы по противодействию коррупции Калининградской областной таможни.

Следствием и судом установлено, что с ноября 2022-го по март 2023 года обвиняемый на систематической основе через посредников получал взятки от индивидуального предпринимателя взамен на непринятие должных мер по контролю за ввозом и оборотом товаров, реализуемых бизнесменом в двух сетевых магазинах. Общая сумма взятки составила 180 тысяч рублей.

Приговором Ленинградского районного суда города Калининграда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима и штраф в сумме 357,6 тыс. рублей (в размере двукратной суммы взятки), с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий на срок три года. Приговор не вступил в законную силу.

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