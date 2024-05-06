Двум калининградцам грозит срок за «посредничество» в передаче крупной взятки

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летней местной жительницы и ее 59-летнего знакомого. Следствием действия обоих фигурантов квалифицированы как покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Решение о возбуждении уголовного дела было принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных региональным УФСБ.

По версии следствия, январе этого года обвиняемым стало известно о том, что один из жителей региона подыскивает лиц, которые за денежное вознаграждение могут посодействовать в незаконном перемещении через таможенную границу табачной продукции. Подельники сообщили мужчине, что за отдельную плату готовы выступить посредниками при передаче взятки неустановленным должностным лицам, которые помогут предпринимателю решить вопрос. В действительности же денежные средства злоумышленники планировали оставить себе.

В ходе неоднократных встреч и телефонных переговоров с предпринимателем подельники договорились о передаче им двумя частями денежных средств в сумме 20 млн рублей. При получении от предпринимателя первой части суммы в размере 5 млн рублей обвиняемая была задержана с поличным сотрудниками УФСБ.

Предварительное расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.