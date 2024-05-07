В Калининграде задержали двоих подозреваемых в убийстве коллекционера

В Калининграде задержали двоих жителей региона, подозреваемых в убийстве коллекционера. С ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обратился в Центральный районный суд следователь в связи с тяжестью совершённого преступления. Причиной послужило и то, что подозреваемые ранее привлекались к уголовной ответственности, сообщили в Telegram-канале облсуда.



Двое жителей региона подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «ж» и «з» ч.2 ст. 105 УК РФ. «По версии следствия, в ночь на 3 января 2024 года в квартире на Советском проспекте в г. Калининграде с целью хищения денежных средств и материальных ценностей М. и Б., а также их знакомый К. убили потерпевшего, задушив его руками и шарфом. После этого они похитили ценные антикварные вещи и деньги», — говорится в сообщении.

В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 июля 2024 года. Соответствующие постановления суда не вступили в законную силу.

В отношении третьего фигуранта уголовного дела, обвиняемого также в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.111 УК РФ, 12 апреля 2024 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 июня 2024 года.