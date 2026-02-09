В Калининграде вынесен приговор по делу об убийстве коллекционера антиквариата

В понедельник, 9 февраля, в Калининграде суд вынес обвинительный приговор ранее судимым К. и М. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), ч. 3 ст. 162 УК РФ, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «а» ч. 2 ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность), ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 3 января 2024 года в Калининграде подсудимые проникли в квартиру знакомого коллекционера под предлогом приобретения предметов антиквариата, после чего задушили его шарфом. Из квартиры убитого злоумышленники похитили деньги, коллекционные монеты, предметы антиквариата, а также икону 19-го века, имеющую особую культурную ценность. Общая сумма материального ущерба составила 798 тыс. рублей.

Кроме того, 15 января 2024 года К. в ходе конфликта до смерти избил свою знакомую. М. же 1 апреля 2024 года в составе группы лиц совершил разбойное нападение на свою соседку, похитив у нее имущество на сумму 35 тыс. рублей.

Приговором Калининградского областного суда К. назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии особого режима. М. приговорен к 21 году колонии строгого режима. Обоим подсудимым назначено ограничение свободы на 2 года. Помимо этого, в пользу сожительницы, дочери и внуков убитого взыскана компенсация морального вреда в общей сумме 3,8 млн рублей и имущественного ущерба в размере 512 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.