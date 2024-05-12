В Калининграде горел торговый центр «Метро» (фото)

Фото: Telegram-канал МЧС Калининградской области

Утром в воскресенье, 12 мая, произошёл пожар в торговом центре «Метро» на Московском проспекте в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Калининградской области.



«На место происшествия оперативно прибыли пожарные, выяснилось, что на втором этаже в компрессорной горели электрощиты на площади 35 квадратных метров. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В ликвидации пожара были задействованы 38 человек и 11 единиц техники. Причину возгорания устанавливают сотрудники органов дознания МЧС России.