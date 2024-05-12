МЧС: спасатели извлекли из-под завалов в Белгороде тела погибших

Спасатели извлекли из-под завалов тела шести погибших при обрушении подъезда дома в Белгороде в результате атаки ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.



Белгород и его окрестности подверглись в воскресенье массированному обстрелу со стороны Украины. Обломки одного из сбитых снарядов — ракеты «Точка-У» — повредили жилой десятиэтажный дом, полностью рухнул подъезд, были и повторные обрушения. Среди более чем десятка пострадавших есть дети, люди могут оставаться под завалами. Работы на месте обрушения продолжаются.