В Калининграде главу отдела промпредприятия подозревают в мошенничестве на 15 млн

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В Калининграде в отношении начальника отдела промпредприятия возбуждено уголовное дело о мошенничестве с ущербом не менее 15 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как уточнили в ведомстве, уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», возбуждено по материалам региональной УФСБ.

«Предварительно установлено, что в 2022 году начальник отдела материально-ресурсного обеспечения крупного промышленного предприятия из корыстных побуждений обманом убедил руководство компании заключить договор покупки деталей для производства электрических шкафов через свою аффилированную ему компанию. При этом он сообщил недостоверную информацию о стоимости изделий, завысив их на 35-45%», — рассказали в УМВД.

Таким образом, злоумышленник способствовал тому, что его предприятие заключило контракт на невыгодных условиях. Сумма переплаченных за детали денежных средств составила не менее 15 млн рублей. В настоящее время полицейские устанавливают остальных участников преступной схемы.

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