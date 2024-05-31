Прокуратура требует компенсацию за травму 16-летней девушки при падении с лошади

В Гурьевский районный суд поступил иск о возмещении морального вреда, причиненного подростку в результате травмы, полученной при падении с лошади. В интересах несовершеннолетней с иском обратился районный прокурор, пишет пресс-служба облсуда.

В иске указано, что мать 16-летней девушки через интернет договорилась с ответчиком о платной конной прогулке для себя и дочери. 22 июля 2023 года в пос. Заливное Гурьевского района они вместе с ответчиком отправились кататься верхом на лошадях. Во время прогулки начался дождь с градом, лошадь понеслась, несовершеннолетняя не удержалась в седле и упала на землю. В результате девушка получила переломы руки и ушиб головы.

В иске также указано, что после падения дочь истицы была вынуждена идти пешком 4-5 км к месту начала прогулки, ответчик скорую помощь пострадавшей не вызвал, первую помощь не оказал. В результате девушка испытала нравственные страдания: чувство беспомощности и страха при падении с лошади, а также неудобства в учебе из-за невозможности пользоваться правой рукой в течение трех недель.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 10 июля на 11:30.