Деятельность ИП, заразившего свыше тридцати калининградцев, приостановили на 90 суток

В Калининграде судом приостановлена на 90 суток деятельность индивидуального предпринимателя Подкорытова А.В. из-з заражения 33 калининградцев сальмонеллезом. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, специалистами надзорного ведомства при проведении эпидрасследования случаев заболевания сальмонеллезом «выявлены нарушения санэпидзаконодательства в деятельности индивидуального предпринимателя, осуществлявшего приготовление и доставку продукции, получены неудовлетворительные результаты лабораторных исследований отобранных проб».



«Учитывая степень общественной опасности выявленных правонарушений, в отношении ИП Подкорытова А.В. возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ с применением временного запрета деятельности как меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении», — сообщает ведомство.

Дело об административном правонарушении было рассмотрено Ленинградским районным судом в среду, 5 июня.

Ранее сообщалось, что количество клиентов сервиса доставки правильного питания Musli39, заразившихся сальмонеллёзом, выросло с 15 до 33 человек. В их числе один ребёнок и один подросток. 21 заболевший проходит лечение в инфекционном стационаре. Сам Артем Подкорытов рассказал «Новому Калининграду», что его предприятие устранит нарушения. Он также заявлял, что его семья также заразилась сальмонеллезом.

О вспышке сальмонеллёза среди клиентов сервиса стало известно 31 мая. В ходе расследования деятельности индивидуального предпринимателя Артема Подкорытова выяснилось, что он не уведомлял управление о начале своей деятельности. Помимо этого, выявлены грубые нарушения санитарного законодательства в части хранения продукции, условий ее приготовления, нарушение технологических процессов, санитарного содержания пищеблока, мытья посуды.