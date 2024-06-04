СК: в Зеленоградске в море погиб воспитанник центра «Наш дом», спасавший друзей

СК: в Зеленоградске в море погиб воспитанник центра «Наш дом», спасавший друзей
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Зеленоградске утонул воспитанник детского центра «Наш дом», который пытался помочь своим друзьям выбраться из морского течения. Его тело позже вынесло на берег. Об этом сообщает телеграм-канал регионального СК РФ.

По предварительным данным следствия, 16-летний воспитанник зеленоградского центра детей, оставшихся без родительского попечения, вечером 3 июня находился с друзьями на пирсе. Его два товарища 2011 года рождения прыгали с набережной в воду. В какой-то момент их обоих начало уносить течением. Подросток, следивший за ними с пирса, сообщил об этом спасателям и бросился спасать друзей. Двоим парням помогли выбраться спасатели, а 16-летний мальчик утонул. Впоследствии его тело обнаружили на городском пляже.

«В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняется полный комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщает СК РФ.

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