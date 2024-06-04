Власти Зеленоградска: ЧП с гибелью подростка в море произошло вечером

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ЧП с гибелью 16-летнего воспитанника центра «Наш дом» в Зеленоградске произошло в 20:44, когда на пляже уже не работали спасатели. Об этом сообщает телеграм-канал администрации округа.

«На пульт ЕДДС поступил звонок по 112 о том, что в районе пирса тонут дети. На место были направлены спасатели МЧС, которым удалось помочь выбраться из воды двум несовершеннолетним. Пострадавших передали врачам скорой помощи, — сообщает администрация. — Несмотря на все усилия, найти третьего пострадавшего не удалось. В 22:20 в ЕДДС сообщили, что в море, недалеко от места происшествия, находится человек. Прибывшие на место спасатели МЧС извлекли из воды тело третьего ребенка. Обстоятельства произошедшего устанавливает следствие. Администрация округа приносит глубокие соболезнования близким погибшего».

В администрации также отметили, что прыгать с пирса в море запрещено, слева и справа от пирса нет разрешенных мест для купания. «Муниципальные спасатели завершают смену в 20:00. После восьми вечера купаться даже на официальных пляжах нельзя», — говорится в сообщении.

Ранее региональный Следственный комитет сообщил, что в море в Зеленоградске погиб 16-летний воспитанник центра для детей, оставшихся без попечения родителей. По данным следствия, подросток пытался спасти из моря двух детей 2011 года рождения, также воспитанников центра.

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