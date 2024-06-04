Ушли самовольно: облвласти прокомментировали трагедию с утонувшим подростком

Трое подростков, один из которых погиб в результате ЧП на воде, покинули территорию центра «Наш дом» самовольно, не предупредив педагогов. Об этом сообщили «Новому Калининграду» в министерстве социальной политики области.

«В понедельник, 3 июня, около 19:20 трое воспитанников государственного бюджетного учреждения Калининградской области «Центр содействия семейному устройству „Наш дом“ без информирования сотрудников покинули территорию учреждения. При обнаружении отсутствия воспитанников сотрудники незамедлительно организовали их поиски, во время которых поступила информация о произошедшем несчастном случае», — прокомментировала случившееся глава министерства Анжелика Майстер.

Она отметила, что в настоящее время минсоц проводит служебную проверку. Также подробности случившегося устанавливает СК, вопрос находится на контроле областной прокуратуры.

Напомним, ранее региональный Следственный комитет сообщил, что в море в Зеленоградске погиб 16-летний воспитанник центра для детей, оставшихся без попечения родителей. По данным следствия, подросток пытался спасти из моря двух детей 2011 года рождения, также воспитанников центра. Власти Зеленоградска уточнили, что ЧП произошло в 20:44, когда на пляже уже не работали спасатели.