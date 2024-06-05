Мотоциклист, насмерть сбивший 26-летнего пешехода в Балтийске, попал под статью

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В Балтийске возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 25-летнего местного жителя. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 30 мая около 10:38 на проспекте Ленина подозреваемый на мотоцикле Suzuki выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 26-летний мужчина скончался от полученных травм на месте ДТП. Мотоциклист пострадал и был доставлен в больницу.

Следователем назначены автотехническая и медицинские судебные экспертизы. Расследование продолжается.


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