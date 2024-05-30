В Балтийске ограничено движение по ул. Ленина из-за смертельного ДТП с пешеходом (фото)

В Балтийске в четверг утром произошло смертельное ДТП на переходе. Движене в районе места вари ограничено. Об этом сообщила пресс-служба областной ГАИ.

По предварительным данным, авария случилась около 10 часов 40 минут на ул. Ленина, вблизи д. 24. Мотоциклист сбил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, пешеход скончался на месте происшествия.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Движение транспорта временно ограничено.