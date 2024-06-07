В бассейне с минеральной водой в Славске утонула женщина. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета в пятницу, 7 июня.



«Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в бассейне с минеральной водой в городе Славске обнаружено тело женщины. По данному факту Советским межрайонным следственным отделом регионального управления Следственного комитета организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Личность погибшей установлена, ей оказалась 75-летняя местная жительница. «В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, на теле погибшей не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — добавили в СУ СК.

Следком проводит проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. По её результатам будет принято процессуальное решение.