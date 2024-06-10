Двое жителей Калининграда перевели мошенникам свыше пяти миллионов в один день

Двое жителей Калининграда перевели мошенникам свыше пяти миллионов в один день
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Двое калининградцев за один день лишились более 5,2 млн рублей, переведя их на счета мошенников. Об этом сообщает пресс-служба калининградского УМВД.

Ведомство рассказало, что хищения произошли по одной и той же схеме. В первом случае пострадал 57-летний мужчина. Он сообщил о потере свыше 2,6 млн рублей: ему позвонили злоумышленники, представились сотрудниками службы финансового мониторинга и убедили мужчину в том, что их деньги находятся в опасности, и их необходимо перевести на «безопасный» счет. По словам УМВД, мужчина пришёл в банк, обналичил денежную сумму и внёс их на счёт злоумышленников. Другой житель Калининграда, 46-летний мужчина, точно так же лишился аналогичной суммы — 6,2 млн рублей.

«Следователем ОМВД России по Ленинградскому району г. Калининграда по данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ „Мошенничество, совершенное в особо крупном размере“», — заявило калининградское УМВД о начале процесса.

Напомним, что аналогичные случаи мошенничества происходили и ранее. Так, в июле 2023 года 76-летняя калининградка стала жертвой аферистов и лишилась 4,3 млн рублей, пытаясь спасти свои накопления. Накануне стало известно, что Россия является лидером по ущербу от телефонных мошенников.

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