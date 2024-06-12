МЧС назвало причину возгорания фуры, заблокировавшей накануне трассу (фото)

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На трассе под Гвардейском пожарные МЧС России потушили фуру с морковкой. Из-за происшествия на время был перекрыт проезд. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Из-за неисправности двигателя масло попало на выхлопную трубу и загорелось. В результате пожара никто не пострадал. Но водителя грузовика все же передали медикам, мужчина почувствовал себя плохо. Возгорание ликвидировали 7 человек личного состава и 2 единицы техники», — уточнили в МЧС.

Напомним, накануне областная ГИБДД сообщала о горящей фуре на трассе «А229» «Калининград — граница с Литвой». Из-за пожара движение транспорта пришлось перекрывать

Фото пресс-службы регионального управления МЧС

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