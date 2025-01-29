В Калининграде завершили расследование гибели рабочего при разборе Дома Советов (фото)

В Калининграде мастер субподрядной организации предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил строительных работ, повлекшем гибель рабочего при разборе Дома Советов. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Калининградской области.

Расследование уголовного дела в отношении мастера субподрядной организации, производившей демонтаж Дома Советов в Калининграде, завершено. 42-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

По версии следствия, обвиняемый, в соответствии с возложенными на него обязанностями, должен был обеспечить контроль за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности при демонтаже здания, осуществлять производственный инструктаж, контролировать соблюдение работниками правил по охране труда и прочее.

«Вместе с тем, фигурант, самонадеянно проигнорировав требования законодательства об охране труда, установленные строительные нормы и правила, 14 июня 2024 года привлек к выполнению работ по демонтажу шахты лифта на 7-м этаже Дома Советов 31-летнего разнорабочего, принятого на работу в этот же день и не прошедшего в установленном порядке инструктажи и обучения по охране труда, стажировку на рабочем месте. В результате допущенных нарушений в процессе производства работ на рабочего упала железобетонная стена. От полученных множественных телесных повреждений мужчина погиб на месте», — говорится в сообщении.

По уголовному делу допрошены свидетели, получен ряд судебных экспертиз, включая судебно-медицинскую и строительно-техническую, изучена техническая документация, выполнены иные следственные и процессуальные действия. Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

«На стадии предварительного следствия обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объёме и возместил родственникам погибшего расходы, связанные с погребением. Преступление, в совершении которого обвиняется фигурант, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет или без такового», — сообщил заместитель руководителя следственного отдела по Ленинградскому району Калининграда СУ СК России по Калининградской области Алексей Елисеев.