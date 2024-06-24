Мошенники создали фейковые аккаунты Алексея Беспрозванных (фото)

Фото: Telegram-канал врио губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных

Мошенники создали фейковые аккаунты врио губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в Telegram. Об этом глава региона сообщил на своей официальной странице.



«В Телеграме мошенники создали фейковые аккаунты с моим именем. Если вам пишут с него, то не верьте и не вступайте в диалог, не делитесь личной информацией и не переходите по каким-либо ссылкам», — говорится в сообщении.

Ранее на фейковые аккаунты в Telegram жаловались экс-губернатор Антон Алиханов, глава Гусевской администрации Александр Китаев и сити-менеджер Черняховска Сергей Булычев.