СК: передано в суд дело светловчанина, ранившего из ружья двухлетнюю дочь

Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя поселка Волочаевское Светловского городского округа, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью малолетней дочери.

Напомним, уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) по данному факту возбуждено органами дознания регионального управления МВД. По ходатайству регионального управления Следственного комитета надзирающим прокурором уголовное дело передано в производство следователей СК России.

По версии следствия, вечером 8 февраля 2024 года пьяный обвиняемый в одной из комнат своего дома ради развлечения стрелял из пневматического ружья по автомобильному радиатору. Промахнувшись, он попал в голову своей двухлетней дочери, которая находилась неподалеку от «мишени». Девочка была госпитализирована в лечебное учреждение с травмой головного мозга. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

На стадии предварительного следствия обвиняемый признал вину в совершенном преступлении в полном объеме. Расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.