Бастрыкин дал указание возбудить дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом

Председателем СК России Александром Бастрыкиным дано указание о возбуждении уголовного дела в связи с травмированием несовершеннолетних в результате ДТП с участием автобуса в Зеленоградском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Напомним, в понедельник утром на автодороге Романово-Калининград вблизи поселка Волошино произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, перевозившего детей в школьный лагерь. Водитель автомобиля «Киа», следовавшего по встречной полосе, совершил столкновение с левым колесом школьного автобуса. Автомобиль развернуло и отбросило на обочину дороги. Школьный автобус остался на дороге. В автобусе находилось десять детей. Врачи скорой помощи осмотрели их, восемь были отправлены на обследование в Детскую областную больницу, двое переданы родителям. После медицинского обследования все дети были отпущены домой. Водитель автомобиля «Киа» отправлена в БСМП.

Главой СКР дано поручение руководству регионального СК возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах ДТП.