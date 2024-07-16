14-летняя калининградка подписалась на мошенников и лишила родителей 167 тыс.

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14-летняя жительница Калининграда подписалась на телеграм-канал якобы популярных блогеров, которые объединились в команду для розыгрыша денег среди подписчиков, и стала жертвой обмана. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В день происшествия с девочкой связалось неустановленное лицо, которое сообщило, что потерпевшая стала победительницей розыгрыша. Для того, чтобы получить денежный приз, незнакомец попросил калининградку продиктовать номер банковской карты кого-нибудь из родителей, а также скинуть код из смс-сообщения.

В результате мошенники списали с банковского счёта личные накопления и кредитные средства на общую сумму 167 500 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские призывают родителей быть внимательными к использованию детьми сети Интернет и их общению в социальных сетях и мессенджерах. Взрослым необходимо регулярно проводить профилактические беседы с несовершеннолетними и объяснить основы финансовой грамотности, а также кибербезопасности, отметили в УМВД.

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