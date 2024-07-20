В нацпарке «Виштынецкий» за незаконную вырубку задержали трех местных жителей (фото)

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В национальном парке «Виштынецкий» установлен факт незаконной вырубки. В субботу, 19 июля, в 6:00 государственные инспекторы задержали трех жителей близлежащих поселков за незаконную заготовку древесины. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.

Нарушители прибыли на автомобиле «ГАЗ-66», имея при себе две пилы. Материалы по данному нарушению переданы в полицию Нестеровского района. В ближайшее время будет установлен размер ущерба, нанесенного национальному парку, и принято решение о возбуждении уголовного дела по ст.158 УК РФ.

«Важно отличать валежник от сухостойной и ветровальной древесины. Целые стволы деревьев с корнями заготавливать запрещено. А вывозка леса без разрешительных документов квалифицируется как повреждение либо хищение государственного имущества. При этом валежник, к которому относятся сучки и ветки, заготавливать можно, но без использования механизированной техники», — подчеркивается в сообщении.

Фото пресс-службы нацпарка

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