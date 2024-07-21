Восемь человек пострадали в массовом ДТП на трассе «Калининград-Полесск»

Дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей произошло в субботу, 20 июля, в 19:00 на 28 км автодороги «Калининград-Полесск» в Гурьевском районе. Как сообщает телеграм-канал областной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали восемь человек.



По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «Ауди», следуя со стороны Калининграда в направлении Полесска, выехал на полосу встречного движения, выбрал небезопасный боковой интервал до встречного автомобиля, столкнулся с «Опелем», после — с автомобилем «Джили».

«Опель» съехал в кювет слева по ходу движения, а «Джили» — в кювет справа. Водитель «Ауди», 37-летний водитель и три пассажира «Джили» (43, 47 и 68 лет) были госпитализированы. 54-летнему водителю и 86-летнему пассажиру «Опеля», а также 20-летнему пассажиру «Джили» назначено амбулаторное лечение.