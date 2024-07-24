В Калининграде на Острове разрушился канализационный коллектор (фото)

В Калининграде на Острове, в районе дома № 12-22 на улице Генерала Павлова, произошло разрушение канализационного коллектора, из-за чего стоки стали пробиваться сквозь асфальт. Фото последствий аварии «Новому Калининграду» предоставили очевидцы.



В свою очередь, в пресс-службе «Водоканала» подтвердили факт аварии и сообщили, что коллектор, проходящий в этом районе, был построен в 1970-х годах и за годы эксплуатации получил высокую степень износа.

«Агрессивная рабочая среда за длительный срок эксплуатации привела к аварийной ситуации, связанной с частичным разрушением канализационного коллектора, — пояснили коммунальщики. — В настоящее время ГП КО „Водоканал“ организовало перекачку стоков специализированной техникой, выполняются работы по организации временного водоотведения».

Фото предоставлено очевидцами

Ремонтные работы, как уточняется, здесь начнутся 5 августа, а завершить их предприятие планирует в конце того же месяца.