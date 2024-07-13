В Калининграде приступили к замене 800 метров 130-летнего коллектора (фото)

Фото: пресс-служба областного «Водоканала»

В Калининграде начались работы по замене 800 метров 130-летнего канализационного коллектора на улице Радищева. Об этом сообщила пресс-служба областного «Водоканала» в своём телеграм-канале.

Отмечается, что коллектор находится в изношенном состоянии. Решение о замене коллектора приняли, несмотря на общую задолженность в 4,4 млн рублей, которую накопили жители улиц Радищева, Станочной, Харьковской и переулков Ремотного и Радищева.

«В рамках плановых работ провели промывку сети, весь участок, а это около 800 метров, чистят с помощью специальной техники, с помощью лебедок, а также вручную», — отмечается в посте «Водоканала»