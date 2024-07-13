В Калининграде приступили к замене 800 метров 130-летнего коллектора (фото)

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Фото: пресс-служба областного «Водоканала»

В Калининграде начались работы по замене 800 метров 130-летнего канализационного коллектора на улице Радищева. Об этом сообщила пресс-служба областного «Водоканала» в своём телеграм-канале.

Отмечается, что коллектор находится в изношенном состоянии. Решение о замене коллектора приняли, несмотря на общую задолженность в 4,4 млн рублей, которую накопили жители улиц Радищева, Станочной, Харьковской и переулков Ремотного и Радищева.

«В рамках плановых работ провели промывку сети, весь участок, а это около 800 метров, чистят с помощью специальной техники, с помощью лебедок, а также вручную», — отмечается в посте «Водоканала»

В июне сообщалось, что на ул. Радищева от пересечения с проспектом Победы до дома № 62 в Калининграде планировали заменить почти 1 км канализационного коллектора. Организация заключила договор на выполнение аварийно-восстановительных работ. Замену обещали произвести до февраля 2025 года. Также в июне Елена Дятлова заявила, что после аварии на коллекторе на улице Радищева приостановили ремонт дорожного полотна. Контракт с черняховской компанией «Вираж», планировавшей заменить там брусчатку на асфальт, планировалось расторгнуть по соглашению сторон.

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