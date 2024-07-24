Трех жителей региона задержали за вымогательство у бизнесмена миллиона рублей

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Троих мужчин подозревают в вымогательстве одного миллиона рублей у 45-летнего бизнесмена из Зеленоградска. Как сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области, в их отношении было возбуждено уголовное дело по ст. 163 ч.3 п. «б».

«В 2023 году потерпевший получил от местного предпринимателя 1 млн рублей на развитие совместного строительного бизнеса, но в обговорённый срок не смог выплатить проценты от прибыли партнёру. Тогда инвестор рассказал о произошедшем трём своим знакомым, а те, по предварительным данным, инициативно решили взыскать долг с жителя Зеленоградска преступным путём», — сообщили в УМВД.

Вымогатели несколько раз встречались с потерпевшим и угрожали физической расправой, требуя отдать миллион рублей. Во время одной из таких встреч на площади Маршала Василевского в Калининграде сообщники избили потерпевшего.

Подозреваемых в вымогательстве задержали сотрудники регионального УФСБ и Росгвардии. На данный момент они заключены под стражу. Помимо этого, устанавливается причастность других лиц к преступлению.

В мае суд вынес приговоры калининградцам, которые вымогали деньги у сборщиков янтаря-сырца в Балтийском море. Следствие отметило, что от злоумышленников пострадали пятеро жителей посёлка Янтарный.



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