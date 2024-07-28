В Гурьевске из супермаркета «Виктория» во время пожара эвакуировались 50 человек (фото)

В Гурьевске из супермаркета «Виктория» во время пожара эвакуировались 50 человек (фото)
Фото: пресс-служба МЧС РФ по Калининградской области
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В Гурьевске во время пожара в супермаркете «Виктория» из здания эвакуировались 50 человек. Судя по фотографиям и видео, опубликованным пресс-службой регионального управления МЧС России, ЧП произошло в супермаркете, расположенном по адресу ул. Красная, д. 2А.

«На втором этаже в продуктовом складе загорелась гофротара. Пламя охватило 10 квадратных метров, — пояснили в пресс-службе ведомства. — 50 человек успели эвакуироваться самостоятельно. На месте происшествия работали 20 человек личного состава, было задействовано 6 единиц техники».

Фото: пресс-служба МЧС РФ по Калининградской области

Причину пожара, как уточняется, будут устанавливать сотрудники органов дознания МЧС России.

Представители сети «Виктория», с которыми удалось связаться «Новому Калининграду», сообщили, что им не известно о пожаре в супермаркете. Они добавили, что эта информация не появлялась и во внутренних чатах компании.

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