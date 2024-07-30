УФСБ задержало мужчину, который готовил теракт в администрации Черняховска (фото)

В Калининградской области задержан 36-летний мужчина, который готовил теракт в отношении здания администрации Черняховска. Как сообщает региональное УФСБ, подозреваемый действовал по заданию запрещенной в РФ организации «Русский добровольческий корпус»*.



Фото: УФСБ по Калининградской области

При задержании сотрудники органов безопасности изъяли у подозреваемого самодельное взрывное устройство, предположительно фугасного действия мощностью около 1,7 кг в тротиловом эквиваленте. По месту его проживания обнаружено и изъято 210 патронов калибра 7.62, а также различные емкости, содержащие компоненты, используемые для изготовления взрывчатых веществ.

«На основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 205, п. „а“ ч. 3 ст. 222.1 УК РФ, — сообщили в ведомстве. — За совершение указанного преступления Уголовным кодексом РФ предусмотрено максимальное наказание в виде двадцати лет лишения свободы».

В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы и установление всех обстоятельств противоправной деятельности.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России