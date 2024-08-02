Водоканал: в Зеленоградске возможны перебои с водой

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В Зеленоградском округе произошло отключение на электросетях, что стало причиной отключения от электроснабжения жилых домов и объектов социальной и туристической инфраструктуры в западной части Зеленоградска. Как сообщили в телеграм-канале Водоканала Калининградской области, в течение нескольких часов в этом районе возможны перебои с водой.

Специалисты энергетической компании занимаются поиском места аварии для последующего осуществления ремонтных работ. Они также осуществляют переход на резервные источники питания для того, чтобы не оставлять жителей без воды. «Направлены дополнительные силы и специализированное оборудование из Калининграда. Уже заправлены цистерны с водой, которые будут установлены на улицах города, — отчитались в Водоканале. — Будем детально разбираться в причинах отключения электричества с поставщиками электроэнергии и энергетическими службами, ответственными за обслуживание Зеленоградского округа».

На предприятии напомнили, что на этой недели произошло три серьёзных сбоя в электроснабжении, которые оказали влияние на осуществления водоснабжения. «Частные отключения могут привести к снижению давления в сетях, поломкам и дорогостоящему ремонту специализированного скважинного насосного оборудования, которое жизненно необходимо для стабильного бесперебойного водоснабжения», — сообщает Водоканал.

Ранее сообщалось, что циклон Кирсти обесточил несколько муниципалитетов. «Были отключения в Зеленоградском, Гурьевском и других районах, — сообщила дирекция по связям с общественностью „Россети Янтарь“. — Большую часть потребителей на данный момент запитали. Причина отключений — проходящий по области циклон».

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