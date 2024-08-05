В Калининграде сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников

В Калининграде менеджер банка спасла пенсионерку от мошеннических действий. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области в своём телеграм-канале в понедельник, 5 августа.

Сотрудницу финансовой организации зовут Алёна Загонова. Отмечается, что она попыталась убедить пенсионерку не переводить никому полученные в другом банке в кредит деньги. Та, в свою очередь, из-за давления мошенников не послушала совета женщины и перечислила денежные средства на счёт злоумышленников. Алёна обратилась за помощью к сотруднику безопасности банка Александру Андрюшанову, после чего от работников финансовой организации обратились в полицию и заблокировали операцию по переводу денег.

«Полковник полиции Андрей Першиков поблагодарил Алену Загонову за неравнодушие и активную гражданскую позицию. Ведь это уже не первый случай, когда она помогает калининградцам уберечь их финансовые накопления. Таким же образом бдительная Алена Сергеевна предотвратила уже пять подобных случаев перевода денег мошенникам», — отметила пресс-служба калининградского УМВД.