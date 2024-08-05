В Калининграде сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников

В Калининграде сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников
Фото: УМВД России по Калининградской области
Все новости по теме: Криминал

В Калининграде менеджер банка спасла пенсионерку от мошеннических действий. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области в своём телеграм-канале в понедельник, 5 августа.

Сотрудницу финансовой организации зовут Алёна Загонова. Отмечается, что она попыталась убедить пенсионерку не переводить никому полученные в другом банке в кредит деньги. Та, в свою очередь, из-за давления мошенников не послушала совета женщины и перечислила денежные средства на счёт злоумышленников. Алёна обратилась за помощью к сотруднику безопасности банка Александру Андрюшанову, после чего от работников финансовой организации обратились в полицию и заблокировали операцию по переводу денег.

«Полковник полиции Андрей Першиков поблагодарил Алену Загонову за неравнодушие и активную гражданскую позицию. Ведь это уже не первый случай, когда она помогает калининградцам уберечь их финансовые накопления. Таким же образом бдительная Алена Сергеевна предотвратила уже пять подобных случаев перевода денег мошенникам», — отметила пресс-служба калининградского УМВД.

Телефонные мошенничества — нередкость для россиян. Напомним, в конце июля стало известно, что за два дня, 16 и 17 июля, в территориальные органы регионального УМВД обратились пять местных жителей, ставших жертвами телефонных мошенников. В общей сложности они перечислили аферистам почти 10 млн рублей. Тогда же и 60-летняя жительница Калининграда попалась на уловку мошенников и перевела на «безопасный счёт» более 2,9 миллионов рублей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter