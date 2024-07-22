Пенсионерка потеряла свыше 2,9 миллиона рублей, став жертвой мошенников

Все новости по теме: Криминал

60-летняя жительница Калининграда попалась на уловку мошенников и перевела на «безопасный счёт» более 2,9 миллионов рублей. Как сообщает МВД Калининградской области, женщине на протяжении четырёх дней поступали звонки от мошенников, которые представлялись сотрудниками госструктур, банков и правоохранительных органов.

Мошенники под видом полицейских посоветовали пенсионерке перевести деньги на «безопасный счёт». Большую часть из переведённых средств женщина взяла в кредит. Осознав, что стала жертвой мошенников, она обратилась в правоохранительные органы.

По данному факту следователями ОМВД России по Центральному району г. Калининграда возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Напомним, что 19 июля 2024 года пресс-служба УМВД Калининградской области сообщила о библиотекаре, которая лишилась взятых в кредит 4,6 миллионов рублей, переведя их на счёт мошенников. В июне этого же года по мошеннической схеме «безопасный счёт» двое калининградцев за один день лишились более 5,2 млн рублей, переведя их на счета мошенников. Аналогичные случаи происходили и ранее. Так, в июле 2023 года 76-летняя калининградка стала жертвой аферистов и лишилась 4,3 млн рублей, пытаясь спасти свои накопления. Накануне стало известно, что Россия является лидером по ущербу от телефонных мошенников.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter