Пенсионерка потеряла свыше 2,9 миллиона рублей, став жертвой мошенников

60-летняя жительница Калининграда попалась на уловку мошенников и перевела на «безопасный счёт» более 2,9 миллионов рублей. Как сообщает МВД Калининградской области, женщине на протяжении четырёх дней поступали звонки от мошенников, которые представлялись сотрудниками госструктур, банков и правоохранительных органов.

Мошенники под видом полицейских посоветовали пенсионерке перевести деньги на «безопасный счёт». Большую часть из переведённых средств женщина взяла в кредит. Осознав, что стала жертвой мошенников, она обратилась в правоохранительные органы.

По данному факту следователями ОМВД России по Центральному району г. Калининграда возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Напомним, что 19 июля 2024 года пресс-служба УМВД Калининградской области сообщила о библиотекаре, которая лишилась взятых в кредит 4,6 миллионов рублей, переведя их на счёт мошенников. В июне этого же года по мошеннической схеме «безопасный счёт» двое калининградцев за один день лишились более 5,2 млн рублей, переведя их на счета мошенников. Аналогичные случаи происходили и ранее. Так, в июле 2023 года 76-летняя калининградка стала жертвой аферистов и лишилась 4,3 млн рублей, пытаясь спасти свои накопления. Накануне стало известно, что Россия является лидером по ущербу от телефонных мошенников.