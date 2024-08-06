Уголовное дело против виновника резонансного ДТП в Зеленоградске передано СК

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Следователями регионального управления СК принято к производству уголовное дело о ДТП в Зеленоградске, в результате которого погибла женщина и травмирован мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

61-летнего жителя региона обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения). По данным следствия, вечером 4 июля в Зеленоградске на улице Ленина обвиняемый, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, при движении задним ходом выехал на тротуар и допустил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП 71-летняя женщина скончалась на месте происшествия, 29-летний мужчина был госпитализирован с травмами. Водитель заключен под стражу.

Ранее по указанию руководителя регионального управления СК в адрес прокурора Калининградской области было направлено ходатайство о передаче указанного уголовного дела в производство следственных органов СК России, которое в настоящее время удовлетворено.

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